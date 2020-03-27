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عدن - ياسمين التهامي - شاهد نتائج الكشف عن نتائح الفحص لـ 8 حالات مشتبه إصابتها بـ“كورونا“ في عدن ؟!

جديد اب برس​ أول دولة عربية تسجل أكثر من 1000 إصابة بفيروس كورونا ! Advertisements شاهد : نشرت الفنانة اليمنية الاماراتية بلقيس فتحي مقطع فيديو لجلسة تمارين رياضية ثنائية "فيديو وصور"! شفت اللجنة الوطنیة العلیا لمواجھة وباء كورونا- التابعة لوزارة الصحة في عدن -

الخمیس، عن نتائج الفحص لـ 8 خالات مشتبة إصابتھا بفیروس كورونا المستجد.

وقالت اللجنة في تصریح لھا لوسائل الإعلام، إن 8 حالات مشتبھ إصابتھا بفیروس

كورونا لمواطنین یمنیین وأجانب في مدینة عدن العاصمة المؤقتة "جنوبي البلاد" تم

ّ فحصھا وتأكد خلوھا من الفیروس.

وذكرت، أن فریق الاستجابة التابع لإدارة الحالات بالوزارة نزل إلى مواقع تواجد 4

حالات لمواطنین یمنیین مشتبھ اصابتھم بفیروس كورونا في مدینة عدن وأخذت منھم

عینات لغرض إخضاعھا للفحص والتقییم، وتأكد من ھلوھا من الفیروس.

وأشارت إلى أن ھناك 4 حالات لمواطنین أجانب یحملون الجنسیة الباكستانیة في

مدینة عدن خضعوا للفحص في مستشفى الجمھوریة التعلیمي شرق المدینة، وتبین

خلوھم من الفیروس أیضاً.

وبلغ عدد الإصابات بفیروس كورونا في الدول العربیة حتى مساء الخمیس، 050,5

إصابة، و 117 وفاة، وأعلنت معظم الدول العربیة تسجیل إصابات بفیروس كورونا

المستجد، باستثناء الیمن وجزر القمر لم یسجلا أي إصابة حى الآن.

وعالمیا، تجاوز عدد المصابین بمرض "كوفید-19 "الناتج عن فیروس كورونا

المستجد حول العالم حاجز نصف ملیون شخص حتى مساء الخمیس، وحسب البیاناتالرسمیة الواردة من الدول ومن منظمة الصحة العالمیة، فقد تم تسجیل 501566 حالة

إصابة و22920 حالة وفاة في 182 دولة.

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