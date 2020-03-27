شكرا لمتابعة خبر عن واقعة هزت وحدان كل ابناء المملكة..سيدة على وشك الولادة لكنها مصابة بفيروس كورونا القاتل..لن تصدق مالذي حدث وماذا فعل الاطباء مع الام المصابة بالفيروس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - واقعة هزت وحدان كل ابناء المملكة..سيدة على وشك الولادة لكنها مصابة بفيروس كورونا القاتل..لن تصدق مالذي حدث وماذا فعل الاطباء مع الام المصابة بالفيروس

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر واقعة هزت وحدان كل ابناء المملكة..سيدة على وشك الولادة لكنها مصابة بفيروس كورونا القاتل..لن تصدق مالذي حدث وماذا فعل الاطباء مع الام المصابة بالفيروس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.