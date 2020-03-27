شكرا لمتابعة خبر عن بعد تجاوز المصابين بفيروس كورونا في امريكا اكثر من 80 ألف مصاب ..الصين تثير جنون الرئيس ترامب وتؤدبه بطريقتها الخاصة ( لن تصدق ماذا فعلت الصين ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - بعد تجاوز المصابين بفيروس كورونا في امريكا اكثر من 80 ألف مصاب ..الصين تثير جنون الرئيس ترامب وتؤدبه بطريقتها الخاصة ( لن تصدق ماذا فعلت الصين )

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد تجاوز المصابين بفيروس كورونا في امريكا اكثر من 80 ألف مصاب ..الصين تثير جنون الرئيس ترامب وتؤدبه بطريقتها الخاصة ( لن تصدق ماذا فعلت الصين ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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