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صنعاء - ياسمين الخيامي - انقلاب على الرئيس هادي في الرياض وصدور قرار خطير يهز كرسي الرئاسة ويقلب الاور راسا على عقب.. وقناة عالمية تقطع كل برامجها وتكشف تفاصيل المؤامرة

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كانت هذه تفاصيل خبر انقلاب على الرئيس هادي في الرياض وصدور قرار خطير يهز كرسي الرئاسة ويقلب الاور راسا على عقب.. وقناة عالمية تقطع كل برامجها وتكشف تفاصيل المؤامرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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