شكرا لبحثكم عن خبر تقرير: كورونا كشف عورة الأنظمة الصحية في الدول المتقدمة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أظهر تقرير علمي أمريكي صدر قبل تفشي وباء كورونا أن قدرات دول العالم على اكتشاف ومواجهة الأمراض المعدية هي أقل من النصف وأن الدول التي صنفت على أنها متقدمة في استعداداتها الطبية هي التي عانت أكثر من غيرها من فيروس كورونا.

وجاء التقرير ضمن المؤشر السنوي الذي تصدره جامعة ”جون هوبكنز“ الأمريكية والذي يغطي 195 دولة في العالم ويرصد قدرات هذه الدول على التعامل مع الأمراض المعدية.

ولفتت مجلة ”نيوزويك“ في تقرير نشرته يوم الخميس إلى أن تلك الدول حصلت على مجموع 40.2 نقطة فقط من المؤشر البالغ 100 نقطة وأنه تم تصنيف الولايات المتحدة في المرتبة الأولى من حيث الاستعدادات لكشف ومواجهة الاوبئة برصيد بلغ 83.5 نقطة.

وأشارت إلى أن الرئيس دونالد ترامب ”تبجح“ في مؤتمر صحفي عقده الشهر الماضي بتصنيف الولايات المتحدة في ذلك المؤشر مضيفة:“بعد نحو شهر من ذلك المؤتمر الصحفي وجدنا أن الولايات المتحدة أصبحت ثالث دولة في العالم من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا بوصوله إلى أكثر من 55 ألف إصابة هذا الأسبوع.“

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وقالت البروفسورة جنيفر نوزو المشاركة في إعداد المؤشر:“أظهر مؤشر عام 2019 أنه ليست هناك دولة واحدة في العالم مستعدة بشكل كامل للتعامل مع الأمراض المعدية.“

وأضافت:“صحيح أننا أعطينا الولايات المتحدة ودول متقدمة أخرى تصنيفات مرتفعة لكننا في نفس الوقت أوضحنا بأن ذلك لا يعني ان تستريح تلك الدول ولا تفعل شيئا لانها لا تملك كل شيء تحتاجه لمواجهة مثل تلك الحالات الطارئة وهو ما يؤدي إلى فشلها في الرد بشكل فعال ، والحقيقة أن هذا ما نراه في الوقت الحاضر.“

وبالنسبة للصين التي نشأ فيها فيروس كورونا أشارت نوزوإلى أنها حصلت على 48.2 نقطة وجاءت في المرتبة 31 في حين حصلت إيطاليا على نقاط مماثلة مضيفة أن رد إيطاليا على تفشي وباء كورونا كان قويا.

وتابعت:“المشكلة في إيطاليا هي الطبيعة السكانية التي تتميز بوجود فئة عمرية مسنة كبيرة…ولذلك نرى أن دولا أخرى لم تعان، مثلما عانت إيطاليا لأن طبيعتها الديمغرافية تختلف عن إيطاليا من حيث وجود فئات عمرية شبابية كبيرة.“