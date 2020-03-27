شكرا لبحثكم عن خبر سلوفاكيا: كمامات الرئيسة انيقة وردية اللون تنال إعجاب الناظرين .. صور والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - خطفت رئيسة سلوفاكيا، زوزانا كابوتوفا، مؤخرا الأضواء بظهورها اللافت خلال عدة مناسبات في محاولة للتشجيع على الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا" في بلادها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لكابوتوفا بفساتين أنيقة، وكمامات بنفس اللون وقفازات سوداء، مبدين إعجابهم بأناقتها رغم الوضع الذي يعيشه العالم في ظل انتشار الوباء، حتى أن البعض منهم علق قائلا "المرأة هي المرأة" رغم كل الظروف.

لكن طبعا الاختلاف في الآراء كان موجودا، حيث رأى البعض أن عدم ارتدائها كمامات طبية عادية هو من باب الخجل بسبب صورتها العامة كرئيسة دولة، بينما رأى آخرون أن فيه شيئا من الاستعراض.

وفي حفل تنصيب مجلس الوزراء الجديد في سلوفاكيا، حرص الجميع على ارتداء الأقنعة الواقية من فيروس كورونا، بمن فيهم رئيسة الدولة ورئيس الوزراء، إيغور ماتوفيتش.

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ولأن المرأة دائما مميزة بأناقتها وجمالها، فكان لافتا ارتداء الرئيسة كابوتوفا كمامة مختلفة عن كمامات الآخرين، أكسبتها جاذبية كبيرة، في رسالتها التوعوية لضرورة القيام بكل الإجراءات الاحترازية لضمان عدم الإصابة بالمرض.

وسبق لسلطات سلوفاكيا أن أعلنت عن تسجيل أول إصابة بالفيروس التاجي كورونا، وقال رئيس الوزراء إن رجلا يبلغ من العمر 56 سنة أصيب بالفيروس ويخضع حاليا للعلاج في مركز الاستشفاء الجامعي بالعاصمة براتيسلافا.