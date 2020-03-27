شكرا لبحثكم عن خبر فيديو .. البكاء ينقذ طفل مخطوف في حافلة نقل جماعي بصنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اعلام جبهه نهم@TSQSKkDUKxEN2MI Advertisements هذا المجرم كان مختطف الطفل من صنعاء و اكتشفوه ركاب الباص وقدهم في نقيل بعدما لاحظوا الطفل يبكي بإستمرار انتبهوا...... لأطفالكم خيرة الله.. وعلى جميع النقاط ان تسئل كل طفل يلاحظو يبكي..

مسيره الدمار والخراب

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