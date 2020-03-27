شكرا لبحثكم عن خبر صنعاء: اغتيال الشيخ المتحوث"حيدرة" في قلب العاصمة .. صورة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر محلية بتعرض شيخ قبلي موالٍ للحوثيين ، قبل يومين، للاغتيال داخل منزله، وسط العاصمة صنعاء.
وبحسب المصادر فإن الشيخ القبلي، والقيادي في جماعة الحوثي”أكرم حيدرة” شيخ منطقة، بيت بوس، (أحد الأحياء جنوب العاصمة صنعاء) قتل بنيران مسلحين مجهولي الهوية، تسللوا إلى داخل منزله، الكائن في الحي ذاته (بيت بوس)، ولاذوا بالفرار.
وينتمي “حيدرة” إلى قبيلة بني مطر، (غرب العاصمة صنعاء).
ومؤخرا زادت وتيرة الاغتيالات بين أجنجة قبلية موالية للحوثيين والتي عادة ما يتم التكتم عليها.
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