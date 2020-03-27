شكرا لبحثكم عن خبر شاهد بالفيديو .. إعلامية سعودية شهيرة حسناء تعلن إصابتها وبناتها بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت الإعلامية السعودية تغريد الطاسان إصابتها بفيروس كورونا المستجد بعد قيامها بزيارة لعدد من أقاربها منذ ثلاثة أسابيع، قبل أن تظهر الأعراض عليهم.

وذكرت تغريد في فيديو تناقله عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق “إنستغرام” أن بناتها مصابات أيضاً وأنهن يمضين مرحلة العزل الصحي، مشددة على أن الوقاية أفضل من العلاج وداعية الجميع إلى الالتزام بقواعد الحجر.

وأوضحت تغريد، التي بدت عليها علامات المرض من خلال السعال الجاف، أنه من الضروري وضع القفازات والكمامة كإجراء وقائي من أجل حماية النفس والآخرين.

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وفوجئ الكثير من متابعي تلك الحسابات بذلك معربين عن إعجابهم بشجاعة الإعلامية وبتحليها بالمسؤولية الاجتماعية من خلال عدم ترددها في إعلان إصابتها.