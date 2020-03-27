شكرا لمتابعة خبر عن عـــــاجل: تركيا تفجر مفاجأة مزلزلة وتصدم العالم وتعلن قبل قليل عن كارثة ستقتل الملايين ...شاهد!! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد : "إسرائيل" تنشر فيديو مؤثرًا وصادم من السعودية شاهد بالفيديو : أضخم ثعبان في العالم يلتهم تمساح شرس في غمضة عين وحينما وصل إلى أحشائه كانت المفاجأة.. التي حيرت العالم في الفيديو شاهد ما فعلت مخالب وأسنان الضحية (فيديو مروع)? بالفيديو حادثة صادمة : ادخلت الرعب في نفوس السعوديين .. فتاة سعودية تعمل على نشر فيروس كورونا بهذة الطريقة..تعرف عليها لأول مرة : رئيس عربي يثير جنون رئيس إمريكا بعمل جنوني لم يسبقه اليه اي زعيم عربي ويضرب بعرض الحائط

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