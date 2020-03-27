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عدن - ياسمين التهامي - وردنا التالي الجوازات السعودية تكشف عن آلية إعفاء الوافدين من المقابل المالي وتمديد إقامتهم !

كشفت المدیریة العامة للجوازات السعودیة آلیة تطبیق قرارھا السابق بإعفاء الوافدین

من المقابل المالي حتى نھایة یونیو 2020؛ في إطار جھود مكافحة تداعیات كورونا.

وقالت الجوازات السعودیة عبر حسابھا الرسمي على "تویتر"، إنھ بالنسبة للوافدین

من أصحاب المھن التجاریة والمنتھیة إقاماتھم من 18 مارس وحتى 30 یونیو2020

سیتم إعفاؤھم من المقابل المالي؛ وذلك من خلال تمدید فترة الإقامات الخاصة بھم آلیا

لمدة 3 أشھر دون مقابل، ودون الحاجة لمراجعة مقرات الجوازات.



وقالت الجوازات السعودیة السعودیة أن المھن الخاصة ھي عمالة المؤسسات

والشركات التجاریة والقطاع الخاص.

یذكر أن المملكة العربیة السعودیة كانت قد خفضت المقابل المالي وعملت على تمدید

فترات الخروج والعودة والإقامة لمدة ثلاث شھور ضمن مكافحتھا لوباء كورونا.

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