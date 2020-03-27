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عدن - ياسمين التهامي - شاهد الأسرى الحوثيون يتلقون صدمة بعد تنازل زعيمهم عنهم لصالح أسرى حماس في إطار صفقة مع إيران !

جديد اب برس​ أول دولة عربية تسجل أكثر من 1000 إصابة بفيروس كورونا ! Advertisements شاهد : نشرت الفنانة اليمنية الاماراتية بلقيس فتحي مقطع فيديو لجلسة تمارين رياضية ثنائية "فيديو وصور"! لقى أسرى الحوثیین صدمة كبیرة بعد تنازل زعیم الملیشیا عبد الملك الحوثي عنھم

لصالح أسرى حماس في إطار صفقة مشبوھة مع إیران .

وقالت مصادر محلیة مطلعة لـ "المشھد الیمني" الیوم الجمعة، إن العدید من الأسرى

الحوثیین تلقوا صدمة بعد إطلاق زعیم الملیشیا عبد الملك الحوثي مبادرة للملكة العربیة

السعودیة للإفراج عن أحد الطیارین البریطانیین وأربعة ضباط وجنود سعودیون مقابل

الإفراج عن معتقلین تابعین لحماس لدى السعودیة .

واضافت المصادر أن مبادرة الحوثي والتي یعتقد أن ورائھا إیران وأطراف شیعیة

خارجیة تجاوزت الأسرى الیمنیین والبالغ عددھم أكثر من 1400 أسیر لصالح معتقلین

فلسطینیین لا یتجاوز عدد أصابع الید وھو ما یكشف ارتباط الحوثي بالخارج ولیس

بأبناء الشعب الیمني .

وأكدت المصادر أن أھالي الأسرى الحوثیین فقدوا آخر امل في إطلاق سراح أبنائھم

بعد فقدانھم لأكبر وسیلة ضغط لمقایضة المملكة العربیة السعودیة بإطلاق سراح أبنائھم

.

ھذا وكان زعیم الحوثیین عبد الملك الحوثي قد أطلق مبادرة یوم أمس بمناسبة الذكرى

الخامسة للحرب والتي اندلعت بسبب انقلاب الحوثیین على السلطة في الیمن بإطلاق

سراح أسرى سعودیین مقابل معتقلین من حركة حماس بھدف المزایدة بشأن القضیة

الفلسطینیة والتي تستغلھا الأطراف الشیعیة لكسب التایید الشعبي .

وكانت الحكومة الیمنیة والحوثیین قد وقعوا في 16فبرایر 2020م على تنفیذ مرحلة

إولى من إتفاق تبادل الأسرى في العاصمة الأردنیة ّ عمان برعایة الأمم المتحدة

وتشمل(1420 (أسیر بینھم أكثر من (1200 (أسیر من الحوثیین .

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