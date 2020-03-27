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عدن - ياسمين التهامي - حرصآ و خوفا من تفشي الوباء في اليمن .. الحكومة الشرعية توجه دعوة للمغتربين !

دعت الحكومة الشرعیة، الخمیس، المغتربین، إلى تأجیل العودة من دول المھجر إلى

أرض الوطن تجنبا لنقل عدوى فیروس كورونا المستجد.

وأكد نائب وزیر المغتربین، محمد العدیل، على ضرورة إلتزام أبناء الجالیات الیمنیة

في دول المھجر، بإجراءات الوقایة من الفیروس في الدول المستضیفة والتزام الحجر

الصحي المنزلي، لتجنب الإصابة بفیروس كورونا.

ودعا العدیل أبناء الجالیات الیمنیة إلى الابتعاد عن أماكن التجمعات، وذلك للحفاظ على

سلامتھم من الإصابة بفیروس كورونا.

وطلب نائب وزیر المغتربین، عبر صفحتھ بالفیسلوك، الراغبین بالعودة إلى أرض

الوطن، بالتریث والبقاء في الحجر الصحي المنزلي في دول المھجر، منعا لتفشي الوباء

ونقلھ إلى الداخل، مؤكدا على أن الیمن تمر بأوضاع صعبة ولا تحتمل المزید من

التحدیات الإنسانیة.

وحتى الیوم الخمیس، لم تسجل الیمن أي إصابة بفیروس كورونا، لكن منظمات دولیة

حذرت من خطورة انتشار الوباء في ظل الوضع الصحي المتدھور.

وتخطى عدد المصابین بمرض "كوفید-19 "الناتج عن فیروس كورونا المستجد حول

العالم حاجز نصف ملیون شخص، بحسب حصیلة جدیدة حتى مساء الخمیس.

وبحسب بیانات منظمة الصحة العالمیة، فقد تم تسجیل 501566 حالة إصابة

و22920 حالة وفاة في 182 دولة جديد اب برس​ أول دولة عربية تسجل أكثر من 1000 إصابة بفيروس كورونا ! Advertisements شاهد : نشرت الفنانة اليمنية الاماراتية بلقيس فتحي مقطع فيديو لجلسة تمارين رياضية ثنائية "فيديو وصور"!

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