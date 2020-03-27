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عدن - ياسمين التهامي - شاهد أول دولة عربية تسجل أكثر من 1000 إصابة بفيروس كورونا !

بلغ عدد الإصابات بفیروس كورونا في الدول العربیة حتى مساء الخمیس، 050,5

إصابة، و 117 وفاة، وأعلنت معظم الدول العربیة تسجیل إصابات بفیروس كورونا

المستجد، باستثناء الیمن وجزر القمر لم یسجلا أي إصابة حى الآن.

وسجلت المملكة العربیة السعودیة أكثر من ألف إصابة، بعد أن اعلنت الخمیس

تسجیل 112 إصابة جدیدة بفروس كورنا لیرتفع إجمالي عدد الإصابات في المملكة إلى

012,1 وفق ما ذكرتھ وزارة الصحة السعودیة.

وتصدرت السعودیة الدول العربیة في عدد الإصابات بـ 012,1 ،وحلت قطر في

المرتبة الثانیة بـ 549 ، ثم مصر 495 إصابة.

ومنذ بدایة تفشي الوباء في السعودیة سجلت المملكة أكثر من ألف إصابة، ّ توفي منھا

ثلاث حالات، وشفي 33 حالة، و 976 إصابة تخضع حالیا للحجر الصحي والعلاج.

ویواصل فیروس كورونا، تفشیھ في الدول العربیة، برغم إجراءات العزل وحالة

َّسجل إصابات جدیدة یومیاً، وكذا إعلان وفیات، إلى جانب

الطوارئ الصحیة، إذ تُ

إعلان حالات تعافت، بینما تعلن المزید من الدول اتخاذ إجراءات احترازیة وتدابیر

وقائیة، سعیاً إلى كبح انتشار ھذا الوباء.

وعالمیا، تجاوز عدد المصابین بمرض "كوفید-19 "الناتج عن فیروس كورونا

المستجد حول العالم حاجز نصف ملیون شخص حتى مساء الخمیس، وحسب البیانات

الرسمیة الواردة من الدول ومن منظمة الصحة العالمیة، فقد تم تسجیل 501566 حالة

إصابة و22920 حالة وفاة في 182 دولة. جديد اب برس​ أول دولة عربية تسجل أكثر من 1000 إصابة بفيروس كورونا ! Advertisements شاهد : نشرت الفنانة اليمنية الاماراتية بلقيس فتحي مقطع فيديو لجلسة تمارين رياضية ثنائية "فيديو وصور"!

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