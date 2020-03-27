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عدن - ياسمين التهامي - شاهد مصير مقيم يمني أقدم على " البصق " داخل مجمع تجاري بمكة المكرمة !

جديد اب برس​ أول دولة عربية تسجل أكثر من 1000 إصابة بفيروس كورونا ! Advertisements شاهد : نشرت الفنانة اليمنية الاماراتية بلقيس فتحي مقطع فيديو لجلسة تمارين رياضية ثنائية "فيديو وصور"! وسائل اعلام سعودية تفاصيل جديدة حول المقيم الذي قام بالبصق داخل مجمع تجاري شرقي مكة المكرمة مساء أمس. وأشارت المصادر، وفقا لصحيفة سبق إلى أن المقيم يعمل في مخبز بأحد المراكز التجارية بمخطط الشرائع 4؛ حيث ورد لمركز العمليات الأمنية الموحدة، بلاغ من مواطن، وعلى ضوئه باشرت الدوريات الأمنية الموقع، وتم القبض على المقيم وهو يمني الجنسية، يعمل في المركز التجاري نفسه؛ بالتحديد في "المخبز" بالمجمع. وأفاد المواطن المبلِغ، بأن العامل قام بالبصق داخل المخبز؛ مما استدعى الاتصال بالجهات الأمنية، التي باشرت على الفور الموقع، مساء أمس بالتحديد، قرابة الساعة العاشرة مساءً. وقد تم ضبطه وإحالته إلى مستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة، واتضح -بحسب المصدر- ارتفاع في درجة حرارته، وتم حجره صحيًّا لحين التأكد من نتائج الفحوص المخبرية الخاصة بفيروس كورونا. وَتَسَلّمت شرطة الشرائع ملف الحادثة وفتحت تحقيقًا؛ تمهيدًا لإحالة كامل الملف إلى النيابة العامة بمكة المكرمة بحكم الاختصاص.

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