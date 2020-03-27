شكرا لقرائتكم خبر عن تصريحات مثيرة لوزير الداخلية .. هل تعمدت السعودية نقل فيروس كورونا إلى عبر المعتمرين؟! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تصريحات مثيرة لوزير الداخلية .. هل تعمدت السعودية نقل فيروس كورونا إلى عبر المعتمرين؟!

جديد اب برس​

أول دولة عربية تسجل أكثر من 1000 إصابة بفيروس كورونا !

Advertisements

شاهد : نشرت الفنانة اليمنية الاماراتية بلقيس فتحي مقطع فيديو لجلسة تمارين رياضية ثنائية "فيديو وصور"!

وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، الخميس، إن السعودية لم تبلغ بلاده والعالم، مبكرا، بأي شيء بشأن وضع تفشي فيروس كورونا بين المعتمرين، ما تسبب بانتقاله إلى البلاد. وفي مقابلة مع قناة “a haber” المحلية، أوضح صويلو أن بلاده اتخذت على الفور التدابير اللازمة لدى رصد أول حالة إصابة بين العائدين من العمرة. ولم تصدر السعودية تعليقا فوريا على تصريح صويلو، ويذكر أن المملكة أعلنت تسجيل أول إصابة مؤكدة في 2 آذار/ مارس الجاري. وبشأن التدابير المتخذة للحد من تفشي المرض، الذي بات وباء عالميا، قال صويلو إنه لن يتم إغلاق الأسواق الشعبية في البلاد، بل سيتم وضع ضوابط مكثفة، موضحا أن السلطات المعنية ستقوي بمراقبة عمليات الدخول والخروج منها. وناشد صويلو المواطنين عدم الالتفات إلى الأخبار المزيفة والشائعات والصور ومقاطع الفيديو المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومساعدة السلطات عبر الالتزام بتعليمات السلامة. وحتى ليل الأربعاء/الخميس، سجلت تركيا 59 حالة وفاة، وإصابة ألفين و433 شخصا بفيروس كورونا الجديد. وحتى ظهر الخميس، أصاب كورونا أكثر من 486 ألف شخص في العالم، توفي منهم ما يزيد على 22 ألفا، فيما تعافى أكثر من 117 ألفا.