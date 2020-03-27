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صنعاء - ياسمين الخيامي - تحذير بريطاني مرعب:6 علامات بسيطة اذا ظهرت في جسمك فسارع لانقاذ نفسمك لأن فيروس كورونا القاتل سيقضي عليك ويهاجمك بكل قوة ( تعرف على تلك العلامات )

2020/03/27 الساعة 11:31 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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