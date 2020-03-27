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صنعاء - ياسمين الخيامي - ليس فيروس كورونا ولا الحرب مع الحوثيين..هذا هو الشيء المرعب الذي صعق الملك سلمان وولي عهده وقصم ظهر السعودية واربك كل حساباتها ( لن تصدق ماهو )

2020/03/27 الساعة 11:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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