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صنعاء - ياسمين الخيامي - اذا كنت تملك هذا الشيء في منزلك فلن يقترب منك فيروس كورونا القاتل ولن تصاب به ابدا حتى لو كان قريب منك( شاهد بالصورة ما هو هذا المنقذ من الفيروس الفتاك )

2020/03/27 الساعة 10:24 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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كانت هذه تفاصيل خبر اذا كنت تملك هذا الشيء في منزلك فلن يقترب منك فيروس كورونا القاتل ولن تصاب به ابدا حتى لو كان قريب منك( شاهد بالصورة ما هو هذا المنقذ من الفيروس الفتاك ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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