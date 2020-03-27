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صنعاء - ياسمين الخيامي - هاني بن بريك يصعق الجميع ويصف الرئيس هادي بوصف مهين وغير لائق ويقول كلاما بذي وقليل الادب ( لن تصدق ماقاله هاني بن بريك عن الرئيس هادي )

2020/03/27 الساعة 09:30 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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