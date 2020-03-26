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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ناطق العسكرية الثانية: عاصفة الحزم مثلت رفض المشروع الإيراني في اليمن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 مارس 2020
خاص- الخليج 365
أكد الناطق باسم المنطقة العسكرية الثانية، هشام كرامة الجابري، أن متانة العلاقات بين حضرموت ودول التحالف العربي تتجد باستمرار.
وقال الجابري في تغريدة له رصدها محرر "الخليج 365" في الذكرى الخامسة لعاصفة الحزم: أنها "مثلت التلاحم والتضامن العربي في مواجهة المشروع الإيراني في اليمن بدعم من التحالف العربي".
وأضاف الجابري: "كان لحضرموت إرادة كبيرة لكسر ذلك المشروع الذي أنتصرت في مواجهته بتحرير مديريات ساحل حضرموت من الإرهاب".
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