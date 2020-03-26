شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ناطق العسكرية الثانية: عاصفة الحزم مثلت رفض المشروع الإيراني في اليمن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 مارس 2020

خاص- الخليج 365

أكد الناطق باسم المنطقة العسكرية الثانية، هشام كرامة الجابري، أن متانة العلاقات بين حضرموت ودول التحالف العربي تتجد باستمرار.

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وقال الجابري في تغريدة له رصدها محرر "الخليج 365" في الذكرى الخامسة لعاصفة الحزم: أنها "مثلت التلاحم والتضامن العربي في مواجهة المشروع الإيراني في اليمن بدعم من التحالف العربي".

وأضاف الجابري: "كان لحضرموت إرادة كبيرة لكسر ذلك المشروع الذي أنتصرت في مواجهته بتحرير مديريات ساحل حضرموت من الإرهاب".