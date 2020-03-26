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عدن - ياسمين التهامي - عــــاجل .. الموت يفجع الأسرة الحاكمة في السعودية قبل قليل .. والديوان الملكي يصدر بيان صادم .. والملك سلمان يذرف الدموع .. شاهد

أصدر الديوان الملكي السعودي، مساء اليوم الثلاثاء، بيانًا عاجلًا، أعلن خلاله وفاة أحد أمراء أسرة آل سعود الحاكمة. وترددت أنباء في الآونة الأخيرة عن وفاة الملك سلمان بن عبد العزيز، بعد إجراءات أمنية غير مسبوقة وحملة اعتقالات طالت أحد أشقائه وعددًا من أمراء الأسرة المالكة، ليظهر بعدها العاهل السعودي بصحة جيدة نافيًا ما تردد. وأذاعت العديد من مصادر الإعلام الدولية، وعلى رأسها رويترز ، أنباء مؤكدة عن اعتقال أحمد بن عبد العزيز، الشقيق الأصغر للعاهل السعودي، وولي العهد السعودي السابق محمد بن نايف، والأمير نواف بن نايف. وأصدر الديوان الملكي اليوم الثلاثاء، بيانًا عاجلًا، قال فيه: انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير عبد العزيز بن عبد الله بن فيصل بن فرحان آل سعود وأوضح البيان أن الأمير المتوفى سيصلى عليه يوم غدٍ الأربعاء، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (واس). وكشفت مصادر إعلامية سعودية، أن الفقيد هو شقيق والد وزير خارجية المملكة الحالي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود. وأصدر الديوان الملكي بيانًا قبل أيام أعلن فيه وفاة الأمير طلال بن سعود بن عبد العزيز آل سعود.

