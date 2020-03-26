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عدن - ياسمين التهامي - بيان هام من الحوثييون : بخصوص حظر التجوال في صنعاء "!

نفت جماعة الحوثيين، ما تردد حول فرض حظر للتجول في العاصمة صنعاء، في إطار إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

جديد اب برس​

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وقالت اللجنة الفنية المشتركة للاستعداد لمواجهة فيروس كورونا التابعة للجماعة، إن ما تم تداوله حول فرض حظر التجوال ابتداء من اليوم الخميس 26 مارس/آذار 2020، مجرد أخبار كاذبة.

و أكدت اللجنة في بيان لها، بأنه لا توجد لجنة اسمها لجنة الطوارئ معنية بـ”كورونا” وإنما هنالك اللجنة الوزارية العليا لمكافحة الاوبئة واللجنة الفنية المشتركة للاستعداد لمواجهة فيروس كورونا.



و أكد البيان إن اللجنة الفنية المشتركة ليس من مهامها فرض أي إجراءات بل ترفع توصيات للجهات الأعلى لاتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب.

و حذرت اللجنة من مثل هذه المنشورات المغرضة وغير المسئولة.مهيبة بالجهات المسئولة القيام بالتقصي عن مصادر هذه المنشورات ومعاقبة من يقومون بها.