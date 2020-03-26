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عدن - ياسمين التهامي - اعلان من الامم المتحدة حول فيروس كورونا باليمن "!

دعا الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش ، اليوم ، الأطراف المتقاتلة في اليمن إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية، والتركيز على التوصل إلى تسوية سياسية عن طريق التفاوض، وبذل قصارى جهدهم لمواجهة الانتشار المحتمل لـفيروس كوفيد-19.



واضاف في بيانه “لقد دمر الصراع الذي استمر لأكثر من خمس سنوات حياة عشرات الملايين من اليمنيين، كما يهدد القتال الدائر حاليًا في الجوف ومأرب بالتسبب في زيادة حدة المعاناة الإنسانية”.

وشدد الأمين العام الأطراف على العمل مع مبعوثه الخاص من أجل التوصل لخفض التصعيد على مستوى البلاد، وتحقيق تقدم في الإجراءات الاقتصادية والإنسانية التي من شأنها التخفيف من معاناة الشعب اليمني وبناء الثقة بين الأطراف، واستئناف عملية سياسية بقيادة يمنية تشمل الجميع.

وأكد الأمين العام أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لحل شامل ومستدام للصراع في اليمن.

جديد اب برس​

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