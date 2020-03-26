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عدن - ياسمين التهامي - دراسة تكشف مفاجأة: حبة واحدة من هذه الفاكهة الشعبية تحميك من كورونا وتمنع اصابتك بالفيروس القاتل "!

كشفت دراسة حديثة، مفاجأة عن فاكهة شعبية تساعد على الوقاية من فيروس كورونا الجديد (كوفيد – 19)، وذلك عن طريق تناول حبة منها يوميًا.

وأظهرت الدراسة التي أجرتها معامل ولاية هيوستن الأمريكية فوائد كبيرة لفاكهة الموز في مقاومة فيروس كورونا، بحسب صحيفة “البيان” الإماراتية.

جديد اب برس​

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وأوضحت أن الموز يحتوي على العديد من العناصر الغذائية التي تدعم وتعطي طاقة لجسم الإنسان تجعله أكثر قدرة على مقاومة ومواجهة فيروس كورونا.

وأضافت الدراسة الأمريكية: أن تناول حبة يوميًا من الموز تكفي لجعل الإنسان في مأمن من فيروس كورونا لاحتوائه على الفيتامينات والكالسيوم.

وتابعت: “يساهم الموز في الوقاية من العديد من الأمراض وفي تقوية جهاز المناعة، وهذا من أهم فوائد الموز، وذلك باحتوائه على مضادات الأكسدة وخاصة الكاروتين وفلافينويدز وفيتامين سي”.

وختمت الدراسة، بأن هذه العناصر “مهمة جدًا في تقوية جهاز المناعة والوقاية من العديد من الأمراض والسرطانات ومحاربة الشيخوخة، ويعد الموز مصدرًا للسعرات الحرارية والطاقة ومقوي يعزز مناعة الجسم”.