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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : اعلان رسمي جديد بنقل البنك المركزي الى هذ المحافظة اليمنية "!

قال محافظ البنك المركزي اليمني، حافظ معياد، انه أبلغ صندوق النقد الدولي في الاجتماع الذي عقد خلال الأيام الماضية في الأردن، رفض قيادة البنك نقله إلى الخارج؛ كون البنك المركزي يعد أهم مؤسسة سيادية للدولة، فضلًا عن تعارض ذلك مع قانون البنك و لوائحه.

و أوضح معياد أنه طرح على صندوق النقد إمكانية نقل البنك المركزي إلى مدينة سيئون بوادي حضرموت، شرق اليمن، في حال لم تتوفر البيئة المناسبة لبقائه في عدن.

لافتًا إلى أن هذه البيئة تتمثل في توفر الجانب الأمني، بالإضافة إلى قبول الموظفين القادمين من جميع فروع البنك بالبلاد.

جديد اب برس​

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و أوضح معياد، وفقا لـ”إرم نيوز” أن خمسة فقط من الموظفين، قدموا من فروع البنك بالمحافظات التي تخضع لسيطرة “الحوثيين” إلى البنك المركزي بعدن، من أصل 300 موظف.

و أكد معياد أن هناك توجهًا و طلبًا فعليًا تقدم به سلفه محمد زمام لنقل البنك المركزي من عدن إلى الأردن أو القاهرة، و هو ما لاقى رفضًا قاطعًا حينها من السلطة “الشرعية” بالبلاد.

و أشار إلى أن صندوق النقد الدولي، طلب من البنك المركزي تطبيق نظام الحوكمة في إدارته. مشيرًا إلى أن الصندوق سوف يرسل خطة بهذا الشأن لإدارة البنك المركزي، و سيتم مناقشتها بعد ذلك لإقرارها و تنفيذها .

و كان تكتل القطاع الخاص اليمني قد جمع قبل أيام عددًا من القائمين على السياسات المالية و النقدية في صنعاء و عدن، في اجتماع عقد في الأردن في سبيل توحيد سياسات البنك المركزي و تحييده عن الصراع القائم.

و بهذا الشأن، قال معياد إن هذا الموضوع يحدده قرار سياسي لا اقتصادي. مشيرًا إلى أن صندوق النقد الدولي يمارس ضغوطًا شديدة من أجل تنفيذ ذلك.

و نوه معياد، بأن البنك المركزي قدم خطة متكاملة من أجل مشروع توحيد سياسات البنك في عدن و صنعاء، لكن ذلك لن يتم إلا بقرار سياسي أولًا، و من ثم تشكيل وفد خاص. مؤكدًا أنهم في أتم الجاهزية لأي سيناريو محتمل.