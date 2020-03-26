شكرا لقرائتكم خبر عن قاضي يمني يدعوا لمقاضاة امريكا !! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - طالب قاضي يمني بمقاضاة الولايات المتحدة الامريكية

لكونها وعلى حد وصفه تشن حرباً وبالإمكانيات الموجودة في الفضاء الافتراضي ، وترتكب جرائم ضد شعوب العالم المتضرره والتي يحق لها مقاضاة أمريكا ومطالبتها بجبر الضرر على هذا المصاب .

واضاف القاضي فهيم عبدالله محسن الحضرمي في منشور له عبر صفحته بالفيس بوك تحت عنوان ( امريكا_ضد_العالم ) قائلا : " اليوم العالم في مقام المدعي ضد الولايات المتحدة الامريكية لأنها تشن حرباً ضدنا وبالإمكانيات الموجودة في الفضاء الافتراضي، إذ ترتكب جرائم ضد شعوب العالم ، وفيروس كورونا ليس وهماً، بل هو غاز السارين الذي أنتشر في العالم بعد تسريبه كتجربة من معمل بيولوجي بإحدى الدول وبدعم وخبرات أمريكيه ، وغاز السارين هو أحد المواد المستخدمة في الحرب الكيميائية، وهو غاز بشري الصنع ، ولا يضر الجهاز التنفسي فحسب بل هو مادة تدمر الجهاز العصبي بأكمله ، والسارين يكون في البداية سائل بلا لون أو رائحة، ويمكن أن يصبح غاز حال تبخيره ، وهو يشبه إلى حدٍ كبير المبيدات الحشرية في طريقة عمله والأضرار الذي يتسبب فيها ، ومن حق الشعوب المتضرره مقاضاة أمريكا ومطالبتها بجبر الضرر على هذا المصاب " .



وتابع بالتساؤل : " أين تتخفى المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الانسان وحكومات الغرب من كل هذا وهي تتستر خلف قناع من الكذب والنفاق لتظهر عبر أدواتها الإعلامية بوجه إنساني جميل مدافع عن الشعوب ولكنها في الوقت ذاته تفرض في القاعات المظلمة الإجراءات القسرية أحادية الجانب الجائرة وتغض الطرف عن هكذا جريمة ضد الإنسانية أجمع ، أما آن الأوان لأن ترفع شعوب العالم دعوى ضد هذا المارد الأمريكي لجبر الضرر عما أصاب العالم أجمع من جراء هذه الجريمة البشعة ضد الإنسانية.. !! " .

جديد اب برس​

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