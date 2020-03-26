شكرا لقرائتكم خبر عن الفلكي والخبير الدولي عدنان الشوافي يكشف عن حدث طبيعي هام وهذاء ما سيحدث الاحد القادم "! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الفلكي والخبير الدولي عدنان الشوافي يكشف عن حدث طبيعي هام وهذاء ما سيحدث الاحد القادم "!

يحدث إقتران القمر مع الثريا (الشقيقات السبع وهي أحد ألمع وأشهر العناقيد النجمية ) فلكيا في الصباح الباكر من يوم الأحد القادم 29 مارس 2020 حوالي الساعة 2 فجرا بتوقيت صنعاء (UTC+3) و يكون ذلك تحت الأفق لغروب كلاهما قبل حدوث الاقتران المركزي، الا انه يمكن مشاهدة القمر بجانب الثريا بالعين المجردة في الثلث الأول لذات الليلة - ليلة الأحد(مساء السبت)، وبالتقويم الهجري تكون ليلة الأحد هي الليلة الخامسة من شعبان 1441، وجاءت تسميته "شهر قِرَان الخمس" كون حدوثه يتوافق مع الليلة الخامسة من شهر هجري ومتوسط مدة كل شهر قِرَاني 27 يوم وثلث اليوم.

الجدير ذكره ان حضاراتنا القديمة أوجدت بهذة الشهور القِرَانية تقويم مزج بين الشمسي و القمري رغم أن معظم التقاويم إما أن تكون شمسية مرتبطة بدورة الارض حول الشمس مثل التقويم الميلادي أو تكون قمرية مرتبطة بدورة القمر حول الأرض مثل الهجري، الا أن الشهور القِرَانية ربطت بين الإثنين لتوجد تقويم خدم و مازل يخدم الناس في عدة مجالات، فمثلا المزارع لا زال يترقب ويتابع هذة الشهور القِرَانية حتى اليوم لانه ربطها بالانشطة الزراعية التي يجب عملها في كل شهر قِرَاني، كما تم الإعتماد على حساب هذة الشهور لمعرفة الانواء الجوية الموسمية ومؤشر للتنبؤات المناخية قبل أن تعرف البشرية الحاسب الآلى وبرامج الطقس الحديثة.

جديد اب برس​

شاهد : نشرت الفنانة اليمنية الاماراتية بلقيس فتحي مقطع فيديو لجلسة تمارين رياضية ثنائية "فيديو وصور"!

وردنا للتو : صدور قرار بالسماح بدخول القات إلى عدن ولحج "!

Advertisements