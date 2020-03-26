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عدن - ياسمين التهامي - وردنا التالي : الجيش اليمني من وسط مارب يزف اليوم الخميس بشرى سارة للشعب اليمني !

أكد الناطق الرسمي للجيش اليمني العميد الركن عبده مجلي، أن قواته تحقّق انتصارات كبيرة وتقدمات في مختلف جبهات القتال.

وأشار خلال مؤتمر صحفي عقده في محافظة مأرب، اليوم، إلى أن الجيش يمتلك زمام المبادرة والمباغتة في إطار معركة استعادة الدولة ومؤسساتها.

جديد اب برس​

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وأشاد مجلي بدور تحالف دعم الشرعية، في اليمن في دعم وإسناد اليمن في معركة استعادة الدولة والقضاء على الميليشيا الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران.

وقال إن الميليشيات تتكبَّد خسائر فادحة في الأوراح والمعدات، تحت ضربات قوات الشرعية والتحالف في جبهة صرواح ومجزر بمحافظة مأرب، إضافة إلى جبهة خب والشعف بالجوف شمال شرق اليمن.