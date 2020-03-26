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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : داخلية الحوثيين تصدر بيانا هاما و تكشف مصير المواطنين القادمين من المناطق التي تسيطر عليها الشرعية .. تفاصيل صادمة

علنت وزارة الداخلية التابعة للحوثيين بصنعاء عن إجراءات صارمة لمنع دخول القادمين من خارج البلاد او المحافظات الواقعة تحت سيطرة الشرعية ، إلى المناطق التي يديرها الحوثيين. وفي البيان الذي نشرته داخلية الحوثيين ، وكما تابع " اليوم برس " ، قالت بأن الأجهزة الأمنية لن تسمح اطلاقا بدخول القادمين من خارج البلاد او من المحافظات التي يسيطر عليها (الاحتلال ومرتزقته)، وعبورهم إلى المحافظات و المناطق الحرة التي يديرها المجلس السياسي الأعلى".

وأشار البيان إلى ان هذه التدابير تأتي في إطار واجباتها لحماية المواطنين من وباء فيروس كورونا، موضحة أنها ستتخذ الاجراءات المناسبة ضد كل من يثبت قيامه بتهريب أي شخص من الوافدين، اوادخاله عبر المنافذ والممرات بأي طريقة ، باعتبار هذا الفعل من الجرائم الجسيمة . جديد اب برس​ شاهد : نشرت الفنانة اليمنية الاماراتية بلقيس فتحي مقطع فيديو لجلسة تمارين رياضية ثنائية "فيديو وصور"! وردنا للتو : صدور قرار بالسماح بدخول القات إلى عدن ولحج "! Advertisements ودعت وزارة الداخلية جميع المواطنين إلى الإبلاغ عن مكان تواجد أي شخص من العائدين من خارج اليمن او من المحافظات المحتلة ، لوضعه في الحجر الصحي حتى يتم التأكد من خلوه من فيروس كورونا .( حسب ما جاء في البيان).

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