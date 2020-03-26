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عدن - ياسمين التهامي - مخاوف من عودة تفشي الكوليرا في اليمن مع بداية موسم الأمطار

مع خطر تفشي فيروس كورونا حول العالم، تتزايد المخاوف من عودة تفشي وباء الكوليرا في اليمن مع بداية موسم الأمطار، مما يعرض حياة الملايين للخطر.

وحذر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا)، اليوم الخميس، من عودة تفشي وباء الكوليرا في اليمن مع بداية موسم الأمطار في ظل انهيار النظام الصحي في البلاد بسبب الحرب، بالإضافة إلى خطر تفشي كورونا.

جديد اب برس​

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وقال المكتب في تغريدة له على تويتر"، إن هناك عوامل يجب أن تدفع الأطراف في اليمن إلى وقف الحرب وتوحيد الجهود لدعم العملية الإنسانية".

ويمتد موسم الأمطار في اليمن من منتصف أبريل/ نيسان وحتى نهاية أغسطس/ آب من كل عام.

ويعاني اليمن في العام الخامس للحرب من آثار أحد أسوأ حالات تفشي المرض القاتل في العالم.

والأربعاء، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، "الأطراف المتقاتلة في اليمن إلى وقف فوري للأعمال العدائية، وبذل قصارى جهدهم لمواجهة الانتشار المحتمل لفيروس ئورونا".

ولاقت الدعوة ترحيب من قبل الحكومة اليمنية والتحالف الداعم لها، وكذلك من جماعة الحوثي المسلحة.