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عدن - ياسمين التهامي - وردنا الأن : الحكومة : لا اصابات بفيروس كورونا حتى الان !

أكد رئيس الوزراء معين عبدالملك اليوم الخميس خلو اليمن من أي اصابات بفيروس كورونا العالمي، محذرا من تسييس هذه الأزمة أو استغلالها.

وقال في كلمة نشرتها وكالة الأنباء الرسمية "سبأ" إن جميع الحالات التي تم الاشتباه بإصابتها وصلت إليها الفرق الطبية وفرق الترصد بشكل سريع، وتم أخذ العينات وفحصها في المختبرات المركزية، وأكدت النتائج خلوهم جميعاً من المرض.

جديد اب برس​

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وأضاف "علينا أن ندرك أنه لا مجال لتسييس هذه الأزمة أو استغلالها، فهذا الوباء قد تجاوز الحدود ولن يميز بين مكون أو آخر إن وصل إلى اليمن لا قدر الله".

وأشار إلى ترحيب الحكومة بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة، ودعوة مبعوثه إلى اليمن إلى وقف إطلاق النار وخفض التصعيد وإيقاف الأعمال العسكرية والتعاون من اجل مكافحة وصول وانتشار فيروس كورونا.

وقال رئيس الوزراء إن الطريقة المثلى لحماية أنفسنا هو بتغيير عاداتنا الاجتماعية إلى حين تلاشي هذا الخطر، بالحد من التجمعات والتزام البيوت ما أمكن

ودعا معين رجال الأعمال للمساهمة بمسؤولية في هذه المرحلة بتوفير السلع الأساسية بأسعار معقولة، ودعم استقرار الاقتصاد والعملة الوطنية، موضحا أن الحكومة ستفتتح مبادرة لصندوق وطني لمكافحة وباء كورونا، وتمويل احتياجات البنى التحتية اللازمة للقطاع الصحي بالاشتراك مع القطاع الخاص.

كما دعا رئيس الوزراء إلى عمل حل سريع للمواطنين المحتجزين بشكل تعسفي في المعابر بين مناطق النزاع، وتسهيل وتنظيم وجودهم وعودتهم إلى منازلهم ، والاتفاق على إجراءات مدروسة ومنسقة لتنظيم انتقال وحركة المواطنين بين المحافظات.