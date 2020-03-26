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عدن - ياسمين التهامي - شاهد .. قوات الحزام الأمني تبيع القات في شوارع واحياء عدن بعد مصادرته على المقاوتة (صورة)!

تداول نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم، صورا لأطقم عسكرية تابعة لما تسمى قوات الحزام الأمني المدعومة إماراتياً، أثناء بيعها القات للمواطنين في مديرية المنصورة بالعاصمة المؤقتة عدن.

وقال النشطاء في منشورات وتعليقات رصدها " أحداث نت " قبل قليل، على حساباتهم بمواقع التواصل، أن تلك الأطقم العسكرية صادرت القات على المقاوتة وقامت بالبيع بدلا عنهم. مضيفين بأن عناصر من الحزام الأمني توزعت على شوارع واحياء مدينة المنصورة لبيع القات للمواطنين بأسعار مضاعفة . جديد اب برس​ شاهد : نشرت الفنانة اليمنية الاماراتية بلقيس فتحي مقطع فيديو لجلسة تمارين رياضية ثنائية "فيديو وصور"! وردنا للتو : صدور قرار بالسماح بدخول القات إلى عدن ولحج "! Advertisements ودشنت قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي، حملة منع دخول القات الى عدن لمجابهة فيروس كورونا، بنهب كميات القات على المقاوتة وبيعها عن طريقها للمواطنين لصالحها.

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