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عدن - ياسمين التهامي - عاجل.. وزارة الصحة بصنعاء تكشف عن تسجيل ست حالات اشتباه بفيروس كورونا "!

أعلنت وزارة الصحة العامة والسكان واللجنة الفنية المشتركة للاستعداد لمواجهة فيروس كورونا التابعة للحوثيين عن نتائج فحص حالات اشتباه جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ونقلت وكالة سبأ الخاضعة لسيطرة الجماعة، عن الناطق باسم اللجنة الدكتور عبد الحكيم الكحلاني أنه تم خلال اليومين الماضيين فحص ست حالات اشتباه من أمانة العاصمة ومحافظات البيضاء وإب وصعدة وتبين خلوها جميعا من فيروس كورونا.

جديد اب برس​

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وأكد الكحلاني عدم تسجيل أي حالة إصابة مؤكدة مخبريا بالفيروس في اليمن مشيراً إلى أن القرارات والإجراءات التي يتخذها اليمن هي إجراءات استباقية احترازية من هذا الوباء.

وكانت منظمة الصحة العالمية، جددت مساء أمس الأربعاء، التأكيد على خلو اليمن من فيروس كورونا.