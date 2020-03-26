شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد .. نجمة ”باب الحارة“ تصدم الجميع بفستان قصير جدا يكشف فخذيها و خروج منطقتها الحساسة (صورة فاضحة) والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبدالعظيم - شاركت الفنانة السورية نجمة باب الحارة شمس الملا جمهورها عبر الانستجرام صورة حديثة لها وصفت بالجريئة المثيرة.

ظهرت الفنانة شمس الملا وهي ترتدي فستان زهري اللون قصير جدا يبرز فخذيها ويكشف كتفيها وهو من القماشة النافشة وتمسك بيدها حقيبة على شكل صندوق مربع الشكل باللون الأبيض مع حذاء ساق عالي قليلا باللون الأبيض.

وكانت الفنانة شمس الملا تقف في بلكونة منزلهم على ما يبدو، وكتبت تعليقا على صورتها قالت فيه: "كل شيء يحدث خلال يوم واحد".

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الجمهور تفاعل بشكل كبير مع صورة الفنانة شمس الملا وكتب لها تعليقات كثير تحدثت عن اطلالتها الراقية وجمالها والبعض الاخر انتقد ظهورها هذا في ضل انشغال العالم بفيروس كورونا المميت.

وكتب الجمهور للفنانة شمس الملا تعليقات قال فيها: "لطيفة جدا، وردة في بستان الجمال، فستانك تحفة، مالك خايفة من كورونا".

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