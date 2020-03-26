شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن هجوم إيراني مباغت على السعودية .. وخامنئي يعلن عن المفاجأة المرعبة التي ستحدث قريبا في المملكة ..(تطورات طارئة) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - قال المرشد الأعلى بإيران، علي خامنئي، إن الشعب اليمني وجماعة أنصار الله (ميليشيا شيعية في اليمن موالية لإيران) سينتصرون حتما على حد تعبيره واصفا ذلك بـ"سنّة الله"، موجها اتعامات للمملكة العربية السعودية والعمليات التي تخوضها على رأس "تحالف دعم الشرعية في اليمن".

جاء ذلك في تغريدة لخامنئي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "الشعوب المتوكّلة على الله تصمد، فينصرها الله. هذه هي سنّة الله؛ سوف ينتصر المسلمون على ما أعدّته قوى الاستكبار إذا صمدوا. الشعب اليمني يعاني اليوم أشدّ العذاب الممارس من قبل الحكومة السعوديّة وحلفائها وبدعم أمريكي؛ لكن فلتعلموا أنّ الشعب اليمني وأنصار الله سينتصرون حتماً".

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وتأتي تغريدة خامنئي بعد دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس لوقف إطلاق النار لتركيز الجهود على مواجهة فيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد-19" وهو الأمر الذي عبّر عن تأييده "تحالف دعم الشرعية في اليمن" على لسان المتحدث باسمه، العقيد الركن تركي المالكي.

وقال المالكي في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن "قيادة القوات المشتركة للتحالف تدعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن لوقف إطلاق النار وخفض التصعيد واتخاذ خطوات عملية لبناء الثقة بين الطرفين في الجانب الإنساني والاقتصادي، وتخفيف معاناة الشعب اليمني والعمل بشكل جاد لمواجهة مخاطر جائحة فيروس (كورونا) ومنعه من الانتشار".