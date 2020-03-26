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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد: أفعى مرعبة تدخل بطن ‘‘جمل هائج’’ وهو حي.. شاهد كيف كانت النهاية وخيمة؟.. (فيديو صادم)

تداول نشطاء سعوديون مقطع فيديو صادم لشخصين يقومان بفتح فم جمل ويدخلان فيه أفعى حية ومن ثم يسكبان الماء في جوفه كي يبلعها.

ووسط حيرة النشطاء من السبب وراء إقدام الشخصين على هذا السلوك الغريب، عبر آخرون عن اشمئزازهم للمشهد.

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