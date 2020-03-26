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صنعاء - ياسمين الخيامي - الرعب يجتاح كل سكان العالم بعد هذا الحادث المرعب الذي وقع في اسرائيل وجعل كل سكان البشرية ينسون فيروس كورونا القاتل ( صورة مخيفة تثير الهلع )

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