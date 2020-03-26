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صنعاء - ياسمين الخيامي - هل تذكرون الطيارين السعوديين الذين اسرتهم قوات الحوثي بعد اسقاط طائرتهم الحربية ..شاهد القرار المعرب الذي اتخذه الحوثي قبل قليل وحدد مصيرهم

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