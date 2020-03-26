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صنعاء - ياسمين الخيامي - السعودية ترعب كل المغتربيين في المملكة بعد الاعلان رسميا عن وفاة أحدهم بفيروس كورونا القاتل ( تعرف على عدد المصابين بالفيروس في كافة المدن السعودية )

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