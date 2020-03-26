تعز: إطلاق تطبيق الكتروني للإبلاغ عن حالات الاشتباه بفيروس كورونا

أطلقت، منظمة "هاندز" اليوم الخميس، مشروع رصد الكتروني للإبلاغ عن الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال ورشة نظمتها المنظمة، بالتنسيق مع مكتب الصحة بالمحافظة؛ لتدريب الراصدين المحليين بالمحافظة على كيفية استخدام التطبيق الالكتروني (NOCORONA).

وقال رئيس مجلس إدارة منظمة هاندز إيهاب الدهبلي: إن "التطبيق الاليكتروني (NOCORONA) يعد بمثابة غرفة عمليات مشتركة لمواجهة فيروس كورونا، وسيعمل على الربط الاليكتروني المباشر بين الفرق الميدانية، وعمليات المحافظة، ومكتب الصحة، وجميع المبادرات المجتمعية والشبابية في المحافظة؛ للتعامل السريع مع حالات المصابة أو المشتبه بفيروس كورونا حرصا من تفشيه في أوساط المجتمع".

واشار، إلى أن البرنامج يستخدمه المختصون من كوادر الرصد الوبائي المنتشرة في كل المديريات المحررة في المحافظة؛ للإنذار المبكر لمكتب الصحة العامة، في حال العثور على إصابات او حالات اشتباه بالإصابة بالفيروس للمباشرة في النزول الميداني.

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وذكر أن المنظمة وزعت أجهزة آيباد مزودة بالتطبيق الالكتروني.

وحتى الان لم يسجل اليمن، أي إصابة بفيروس كورونا.

وكانت أقرت الحكومة اليمنية عدة اجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا بينها، إغلاق المنافذ البرية والجوية وتعليق الصلاة بالمسجد.