البرنامج السعودية لاعمار اليمن يقدم سيارات اسعاف وصهاريج نقل مياه لمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

تسلمت السلطة المحلية بمحافظة مأرب من البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن، ثلاث سيارات اسعاف بكامل معداتها وصهريجي نقل مياه من الحجم الصغير في اطار حزمة المساعدات المقدمة للقطاع الصحي بالمحافظة من قبل البرنامج والتي شملت تجهيز ثلاث غرف عمليات مشدده وجهاز اشعة مقطعية، استفادت منها هيئة مستشفى مأرب العام بالمدينة، ومستشفى كرى العام بالوادي، ومستشفى 26 سبتمبر بالجوبة.



Advertisements

ووفقا لوكالة سبأ الشرعية، خلال عملية التسليم ثمن محافظ مأرب سلطان العرادة ما تقدمه المملكة العربية السعودية من مساندة ودعم سخي لليمن حكومة وشعباً في ظل انقلاب مليشيا الحوثي على مؤسسات الدولة وتدميرها لكل ما كان يمد الإنسان اليمني بالحياة.

واشار المحافظ العرادة الى أن المساعدات الطبية التي تتسلمها السلطة المحلية اليوم هي جزء من حزمة مساعدات سلمها جزء منها البرنامج سابقا وتدشينا لمساعدات قادمة ضمن الدعم الذي يقدمه برنامج إعمار اليمن ومركز الملك سلمان للإغاثة للمحافظة.

من جانبه اكد قائد التحالف العربي بمحافظتي مأرب والجوف اللواء عبدالحميد المزيني، تشديد قيادة المملكة على تقديم الدعم والمساندة لليمن حكومة وشعبا انطلاقا من عمق العلاقات بين البلدين والمصير المشترك كون امن اليمن من امن المملكة.. مشيرا الى استمرار الدعم والمساندة في مختلف المجالات ودعم مشاريع التنمية واعادة الاعمار في المحافظات اليمنية ومنها محافظة مأرب.