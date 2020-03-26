شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. سما المصري تشعل انستجرام بمايوه بكيني مثير “انا فاهمة الإغراء غلط” والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة سما المصري عبر حسابها الشخصي علي موقع رفع الصور والفيديوهات العالمي انستجرام، مقطع فيديو مثير في حمام السباحة الخاص بها، وهي ترتدي مايوه بيكيني أزرق لا يستر شيئاً من جسدها.

وكتبت سما أعلي الفيديو “انا فاهمه الاغراء غلط..دا مش اغراء دي موجه كوميدي”، وطلبت من متابعيها التوجه إلي منصة يوتيوب لمشاهدة المقطع كاملاً.

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وأثار فيديو سما المصري في حمام السباحة جدلاً واسعاً علي مواقع التواصل الإجتماعي، وتسبب في حدوث موجة غضب عارمة علي مواقع التواصل الإجتماعي.

واتهمها الناشطين بتقديم محتوي غير لائق يحث علي نشر الرذيلة والفجور في المجتمع، وتابعوا في انتقادها بالصفات السيئة وانعدام الأخلاق والقيم.

وأشار رواد السوشيال ميديا أن سما تقوم بهدم مباديء وقيم المجتمع، بتعمدها لنشر الصور ومقاطع الفيديو المنافية للآداب.

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