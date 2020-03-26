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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تجار حضرموت يتفاعلون مع مناشدة المحافظ.. وهذا ما قدموه للمحافظة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 مارس 2020
الخليج 365 - المكـلا
لاقت دعوة محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، لجميع رجال الخير في الداخل والخارج لمساعدة أهلهم ومجتمعهم في حضرموت ودعم جهود السلطة المحلية لتوفير المستلزمات الوقائية وجهود التوعية من فيروس "كورونا" ودعم الفئات المحتاجة تفاعل عدد من رجال الأعمال من أبناء حضرموت في الداخل والخارج.
وفي سياق متابعات المحافظ مع رجال الاحسان والشخصيات الاجتماعية في الخارج، أعلن أحد رجال الخير عن تبرعه بمبلغ "45" ألف دولار لصالح شراء أجهزة ومعدات طبية لهيئة مستشفى ابن سيناء المركزي بالمكلا، على أن يتم شرائها من السوق المحلي عبر مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بالمحافظة.
وفي سياق حملة التبرعات لمساندة المجتمع للوقاية أعلن الشيخ محمد عوض البسيري عن تبرعه بمبلغ "60" مليون ريال يمني، لشراء أجهزة ومعدات طبية ومحاليل من السوق المحلي لصالح مكتب الصحة بالمحافظة.
وكانت مجموعة بن هلابي قد تبرعت صباح اليوم بمبلغ "50" مليون ريال، ومجموعة بن دول للتجارة بمبلغ "50" مليون ريال، وشركة بي.إم.سي. المحضار التجارية بمبلغ "50" مليون ريال.
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