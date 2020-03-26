الكثيري يوجه الأجهزة الأمنية بمنع دخول القات وادي وصحراء حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 مارس 2020

الخليج 365 - سيئون

أصدر وكيل محافظة حضرموت لشوؤن مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري، توجيهات الى قائد المنطقة العسكرية الأولى ومدير عام الأمن والشرطة بالوادي والصحراء، بمنع دخول القات إلى مديريات وادي وصحراء حضرموت.



وفيما يلي ننشر نسخة من توجيهات الوكيل الكثيري :

الأخ اللواء الركن / صالح محمد طيمس المحترم

قائد المنطقة العسكرية الأولى

الأخ / مدير عام الأمن والشرطة بالوادي والصحراء المحترم

تحية طيبة:

الموضوع : منع دخول القات منعا باتا إلى مديريات وادي حضرموت والصحراء

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نهديكم أطيب تحياتنا ونتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح في مهامكم.

إشارة إلى الموضوع أعلاه وعلى توجيهات الأخ اللواء الركن / فرج سالمين البحسني محافظ محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية برقم 344/م ح/2020 المؤرخ في 24/3/2020م بشأن منع دخول القات منعا باتا إلى مناطق ومدن محافظة حضرموت اعتبارا من يوم الثلاثاء 24/3/2020م حرصا وسلامة على أبناء محافظة حضرموت من خطورة وباء فيروس كورونا ولما تسببه هذه التجمعات من مخاطر لانتشار هذا الفيروس .

وعليه .. نكلفكم بالآتي :

1- على قائد المنطقة العسكرية الأولى منع دخول القات منعا باتا من أول من أول نقطة في نطاق مديريات الوادي والصحراء وتبليغ كافة النقاط بذلك .

2- على مدير عام الأمن والشرطة بالوادي والصحراء إغلاق جميع أسواق القات بالمديريات وتوجيه مدراء الأمن والشرطة بالمديريات بتنفيذ ذلك .

3- على الجميع تنفيذ توجيهات الأخ اللواء الركن / فرج سالمين البحسني محافظ محافظة حضرموت كلا فيما يخصه مع الاهتمام والرفع لنا بالإجراءات المتخذة بهذا الشأن .

مع تقديري لكم

عصام حبريش الكثيري

وكيل محافظة حضرموت لشوؤن مديريات الوادي والصحراء