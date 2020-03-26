شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : شاهد وليمة عشاء تثير الرعب والخوف في السعودية وما علاقة تركيا فيه!!! والان مع التفاصيل





عدن - ياسمين التهامي - عاجل : شاهد وليمة عشاء تثير الرعب والخوف في السعودية وما علاقة تركيا فيه!!!





عدن - ياسمين التهامي - عاجل : شاهد وليمة عشاء تثير الرعب والخوف في السعودية وما علاقة تركيا فيه!!! أثارت وليمة عشاء في المملكة العربية السعودية، حالة من الرعب والفزع بين جميع الحضور، خوفًا من انتقال العدوى بالفيروس القاتل. وتسببت وليمة عشاء بمنطقة الطائف السعودية، حضرها شخص مصاب بكورونا قادم من تركيا، في عزل 10 أشخاص كانوا بين المدعوين، خشية التقاطهم العدوى، بحسب صحيفة "عكاظ" المحلية. وأشار أحد المدعوين ويدعى "هاني عيضة النمري" إلى أن لأشخاص العشرة خالطوا شخصًا مصابًا حضر وليمة عشاء، وبعد التأكد من إصابته لاحقا تم عزلهم، وهم الآن بانتظار النتائج المختبرية التي يتوقع إعلانها اليوم الخميس. وأضاف النمري، أنهم الآن في العزل الانفرادي، وألسنتهم تلهج بدعاء الله أن يشافيهم وجميع المصابين والمخالطين، فالأمر جلل.. كورونا إما حياة أو موت ولا بد أن يدرك الجميع خطورة الوضع الذي لا يشعر به غير المخالطين والمصابين". وشدد على أن الطائف ظلت خالية من إصابات مؤكدة لأكثر من أسبوعين حتى أعلنت وزارة الصحة أمس الأول إصابة 6 أشخاص. وتصدرت المملكة العربية السعودية قائمة الإصابات بكورونا بدول مجلس التعاون الخليجي بإجمالي إصابات 1012، بعد إضافة 112 إصابة جديدة اليوم الخميس.







قد يهمك ايضاً











Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : شاهد وليمة عشاء تثير الرعب والخوف في السعودية وما علاقة تركيا فيه!!! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هنا اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.