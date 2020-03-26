شاهد بالفيديو : دكتور كويتي يفجر مفاجأة مدوية .. بشأن فيروس كورونا الفتاك .. ويكشف سر ارتفاع الوفيات في أوروبا

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عدن - ياسمين التهامي - كشف أستاذ الطب الجيني بجامعة الكويت الدكتور فهد الملا مساء امس الأربعاء عن مفاجأة بشأن فيروس كورونا الجديد المنتشر في البلاد.

وقال الدكتور "الملا" رئيس وحدة بمعهد دسمان للسكري في دراسة أجراها مؤخرًا إن فيروس كورونا إنما تختلف جيناته من حيث تواجده في أماكن عدة حول العالم.

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وأوضح الدكتور الكويتي خلال مقطع فيديو نشره عبر قناته على يوتيوب أن فيروس كورونا في الكويت، هو من النوع الأقل خطورة، وليس له طفرة في الـ"إس بروتين" بعكس نوعية الفيروس التي أصابت أوروبا والتي تعتبر خطيرة كونها متحورة ولها طفرة في "إس بروتين" لذلك كان عدد الوفيات في إيطاليا الأعلى.

وأضاف إن "بعض البلدان، وأولها الصين، كانت الإصابات عالية، بينما الوفيات رغم ارتفاعها متدنية الأرقام بالنسبة لعدد السكان".

وقارن بين الوضع الصحي في إيطاليا ومثيله في ألمانيا، مبينًا أنه "في إيطاليا ظهرت إصابات عالية ووفيات أعلى من الصين، أما ألمانيا فلديها 24 ألف إصابة و94 حالة وفاة"، نافيًا أن تكون شريحة كبار السن في إيطاليا الأكبر منها في ألمانيا وراء سبب زيادة عدد الوفيات لديها.

وأوضح "الملا" أن نتيجة دراسته التي أجراها كانت مفاجأة، حيث أظهرت أن نوع جينات فيروس كورونا في الكويت، مختلف عن الموجود في إيطاليا والصين وبقية الدول، رغم أنه نفس الفيروس، إلا أنه شهد تحورًا أصابه بالعنف.

وقال: "في الصين ثمة تغيرات جينية في الفيروس، لذا فإن عدد التغيرات تعطينا كورونا فيروس من أنواع عديدة، رغم أن (جميعها أقرباء بعض)"، مشيرًا إلى أنه "في الكويت نحن قريبون جدًا من فيروس ووهان في الصين". لافتًا إلى أن "الأميركي أخذ اتجاهًا آخر، وهو تحور ثالث".

وتنبأ "الملا" بأن عدد الوفيات في بريطانيا وفرنسا سيكون الأعلى في العالم، محذرًا من أن عودة طلبتنا في بريطانيا وإسبانيا ستكون مشكلة.

وأكد "الملا" أن ما اكتشفه من نتائج يعد "هامًا"، حيث سيمكّن الحكومات من معرفة أنواع الفيروس التي ينتشر على أراضيها، وبالتالي تتخذ قرارات مناسبة لمواجهته.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل أربع حالات جديدة، مؤكدة إصابتها بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبذلك يرتفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد حتى الآن إلى 195 حالة.

وارتفعت أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد حول العالم، بعد تسجيل 41.712 ألف حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حيث وصل عدد المصابين بالفيروس التاجي حتى صباح اليوم الأربعاء، 424.114 ألف مصابًا، بينما وصلت أعداد الوفاة حول العالم إلى 18.930 ألف حالة وفاة، بحسب ما ذكر "Worldometers".