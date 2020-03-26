شكرا لمتابعة خبر عن عاجل : بالتزامن مع إغلاق المسجد الحرام.. حدث نادر من الفضاء تشهدها الكعبة المشرفة قبل قلبل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مغترب يعمل بائع خضار يرفع رأس كل المغتربين ويشعرهم بالفخر بعمل رهيب هز وجدان العالم..شاهد بالصور ماذا فعل هذا المغترب واذهل الجميع ( 2 صور ). نصيحة عاجلة من اشهر طبيب فيروسات بالعالم .. قوم بهذا العمل في منزلك انت وكل افراد عائلتك ولن يصيبك فيروس كورونا حتى لو صافحك شخص مصاب دكتور كويتي يفجر مفاجأة مدوية .. بشأن فيروس كورونا الفتاك .. ويكشف سر ارتفاع الوفيات في أوروبا مجتهد يفجر مفاجئة من العيار الثقيل وعن كارثة مرعبة تعصف باليمن .. ويكشف عن إصابات بالجملة لجنود يمنيين بفيروس كورونا في هذه المنطقة ؟! (تفاصيل صادمة تنشر لأول مرة)

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