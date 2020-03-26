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عدن - ياسمين التهامي - وردنا للتو : صدور قرار بالسماح بدخول القات إلى عدن ولحج "!

بدأ اليوم الخميس السماح بدخول القات الى محافظتي عدن ولحج بعد توقيف دخوله من يوم امس الاربعاء .

واوضح قائد الحزام الامني بالقاعدة الجوية بمدينة العند في محافظة لحج العميد ركن سمير صالح يوسف ان قرار السماح بدخول القات الى عواصم محافظتي عدن ولحج يأتي بتوجيهات قيادة قوات الدعم والإسناد بدخوله الى اماكن مستحدثة مع استمرار اغلاق أسواق القات .

جديد اب برس​

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واضاف سمير إلى أن الهدف من السماح بدخول القات الى أماكن مستحدثة لبيع القات هو منع تزاحم المواطنين وحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

يشار إلى أن قرار منع دخول القات إلى عدن وإغلاق أسواق بيعه والذي أتى ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا تسبب بمعاناة كبيرة لمتعاطيه والذين يشكلون غالبية سكان المحافظة واضطر الكثير منهم للذهاب إلى أبين ولحج لشرائه فيما لجأ البعض الآخر إلى شراؤه من باعة أسواق السوداء بأسعار مضاعفة .