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عدن - ياسمين التهامي - الترصد الوبائي يعلن عن نتائج فحص 8 حالات مشتبه إصابتها بفيروس كورونا بينهم أجانب "تفاصيل"!

أعلن مدير الترصد الوبائي في وزارة الصحة العامة والسكان، يوم الخميس،عن فحص 8 حالات مشتبه إصابتها بفيروس كورونا لمواطنين يمنيين وأجانب في مدينة عدن العاصمة المؤقتة .

وأضاف الدكتور أدهم محمد عوض في تصريح صحفي ان فريق الاستجابة التابع لإدارة الحالات بالوزارة نزل إلى مواقع تواجد 4 حالات لمواطنين يمنيين مشتبه اصابتهم بفيروس كورونا في مدينة عدن وأخذت منهم عينات لغرض إخضاعها للفحص والتقييم.

وأفاد بأن نتائج الفحص للحالات المشتبه بها الذي تم في المختبر المركزي أظهر ان الحالات الأربع سلبية وخالية من فيروس كورونا.

جديد اب برس​

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كما أفاد مدير الترصد الوبائي في وزارة الصحة بأن هناك 4 حالات لمواطنين أجانب يحملون الجنسية الباكستانية في مدينة عدن خضعوا للفحص في مستشفى الجمهورية التعليمي شرق المدينة، وتبين خلوهم من الفيروس أيضاً.